Новое правительство Греции приведено к присяге

В Греции принёс присягу новый состав правительства через два дня после того, как партия «Новая демократия» выиграла досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает Associated Press.

Новым премьер-министром страны стал лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. Во время предвыборной кампании партия обещала снижение налогов, улучшение условий для бизнеса, а также проведение переговоров по согласованию бюджета Греции.

Новое правительство главным образом состоит из опытных политиков, которые работали в предыдущих составах правительства.

Ранее экс-премьер Греции и лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас поздравил Мицотакиса с победой.