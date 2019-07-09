Новое правительство Греции приведено к присяге
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Новым премьер-министром страны стал лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. Во время предвыборной кампании партия обещала снижение налогов, улучшение условий для бизнеса, а также проведение переговоров по согласованию бюджета Греции.
Новое правительство главным образом состоит из опытных политиков, которые работали в предыдущих составах правительства.
Ранее экс-премьер Греции и лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас поздравил Мицотакиса с победой.