Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

По её словам, работа над документом была «абсолютно провальной».

«Я почти сразу остановила (процесс рассмотрения закона. — RT). Но в обществе всё ещё есть сомнения в искренности правительства и беспокойство о том, возобновит ли правительство процесс рассмотрения соответствующих поправок в законодательном собрании», — отметила Лам.

При этом она уточнила, что подобных планов у правительства нет.

Беспорядки в Гонконге начались на фоне требований не принимать поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят передавать преступников в материковую часть Китая в случае запроса.

7 июля участники протестов заняли территорию железнодорожного терминала, что привело к его временному закрытию.