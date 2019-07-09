Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
По её словам, работа над документом была «абсолютно провальной».
«Я почти сразу остановила (процесс рассмотрения закона. — RT). Но в обществе всё ещё есть сомнения в искренности правительства и беспокойство о том, возобновит ли правительство процесс рассмотрения соответствующих поправок в законодательном собрании», — отметила Лам.
При этом она уточнила, что подобных планов у правительства нет.
Беспорядки в Гонконге начались на фоне требований не принимать поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят передавать преступников в материковую часть Китая в случае запроса.
7 июля участники протестов заняли территорию железнодорожного терминала, что привело к его временному закрытию.