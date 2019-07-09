Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Короткая ссылка
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

По её словам, работа над документом была «абсолютно провальной».

«Я почти сразу остановила (процесс рассмотрения закона. — RT). Но в обществе всё ещё есть сомнения в искренности правительства и беспокойство о том, возобновит ли правительство процесс рассмотрения соответствующих поправок в законодательном собрании», — отметила Лам.

При этом она уточнила, что подобных планов у правительства нет.

Беспорядки в Гонконге начались на фоне требований не принимать поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят передавать преступников в материковую часть Китая в случае запроса. 

7 июля участники протестов заняли территорию железнодорожного терминала, что привело к его временному закрытию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить