Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
- Reuters
«Мы её не признаём и не будем считать обязывающим документом для исполнения», — цитирует депутата РИА Новости.
В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Ранее в ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.