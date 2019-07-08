Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

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Член делегации России в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил на пленарном заседании, что Москва не признаёт принятую ассамблеей декларацию.
Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
  • Reuters

«Мы её не признаём и не будем считать обязывающим документом для исполнения», — цитирует депутата РИА Новости. 

В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.

Ранее в ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. 

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