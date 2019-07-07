В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Южной Осетии и Абхазии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом отменить решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Автором проекта резолюции выступила грузинский парламентарий София Кацарава.

«Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить своё незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», — цитирует документ РИА Новости.

При этом документ поддерживает политику Грузии и расценивает её как усилия по мирному разрешению конфликта.

В феврале президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью газете «Известия» заявил, что положительных перемен в отношениях республики с Грузией не произойдёт, пока грузинские политики не изменят своё отношение к России.