В Польше произошло ДТП с участием перевозившего украинцев автобуса

На юго-западе Польши автобус, в котором находились 37 граждан Украины, съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы. В результате происшествия пострадали 11 человек, включая двух несовершеннолетних.

Об этом сообщает телеканал TVN24.

По его данным, пятеро из 11 госпитализированных выписаны из больниц.

«По прибытии на место полиции 50-летний водитель признался, что заснул за рулём и проснулся уже в кювете при ударе автобуса о землю», — сообщил дежурный офицер Бжегского уездного отдела полиции Кшиштоф Барабаш.

Остальные пассажиры автобуса доставлены в школу близлежащего села Ольшанка.

В настоящее время перевозчик решает вопрос о предоставлении им другого транспорта к месту назначения.

В конце апреля в Орловской области произошла авария с участием рейсового автобуса, перевозившего 26 граждан Украины.

URA.RU также передавало, что в Тюменской области в результате ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком пострадали шесть человек.