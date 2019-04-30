В Орловской области в ДТП с участием автобуса пострадали 11 человек

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По меньшей мере 11 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на автодороге М-2 Крым в Кромском районе Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«На 423-м км автодороги М-2 Крым произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем КамАЗ. За медицинской помощью обратились 11 человек», — сказал ТАСС представитель ведомства.

Как уточняется, транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.

Ранее сообщалось, что в Орле при наезде машины на зрителей автошоу пострадал один человек.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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