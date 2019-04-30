В Орловской области в ДТП с участием автобуса пострадали 11 человек
«На 423-м км автодороги М-2 Крым произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем КамАЗ. За медицинской помощью обратились 11 человек», — сказал ТАСС представитель ведомства.
Как уточняется, транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.
Ранее сообщалось, что в Орле при наезде машины на зрителей автошоу пострадал один человек.
Также URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.