В Орле при наезде машины на зрителей автошоу пострадал один человек
- РИА Новости
«Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ... допустил наезд на пешехода 2000 года рождения», — заявили в ведомстве.
В МВД добавили, что пострадавший был госпитализирован с травмами нижних конечностей.
Отмечается, что инцидент произошёл во время открытия автомобильного сезона возле торгового комплекса в Орле.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.