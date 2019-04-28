В Орле при наезде машины на зрителей автошоу пострадал один человек

В Орле легковой автомобиль совершил наезд на зрителей автошоу, в результате произошедшего госпитализирован один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона.

«Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ... допустил наезд на пешехода 2000 года рождения», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что пострадавший был госпитализирован с травмами нижних конечностей.

Отмечается, что инцидент произошёл во время открытия автомобильного сезона возле торгового комплекса в Орле.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.