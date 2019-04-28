В Орле при наезде машины на зрителей автошоу пострадал один человек

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В Орле легковой автомобиль совершил наезд на зрителей автошоу, в результате произошедшего госпитализирован один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона.
В Орле при наезде машины на зрителей автошоу пострадал один человек
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ... допустил наезд на пешехода 2000 года рождения», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что пострадавший был госпитализирован с травмами нижних конечностей. 

Отмечается, что инцидент произошёл во время открытия автомобильного сезона возле торгового комплекса в Орле.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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