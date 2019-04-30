В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

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Пострадавшие в результате ДТП с участием рейсового автобуса Yutong в Кромском районе Орловской области являются гражданами Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие — это граждане Украины», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате инцидента 26 человек получили травмы.

«Всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице», — уточнили в Кромской центральной районной больнице.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем

30 апреля рейсовый автобус Yutong и КамАЗ столкнулись на автодороге М-2 Крым в Кромском районе Орловской области.

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