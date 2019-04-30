В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
«Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие — это граждане Украины», — сказал собеседник агентства.
По последним данным, в результате инцидента 26 человек получили травмы.
«Всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице», — уточнили в Кромской центральной районной больнице.
Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.
30 апреля рейсовый автобус Yutong и КамАЗ столкнулись на автодороге М-2 Крым в Кромском районе Орловской области.