В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

Пострадавшие в результате ДТП с участием рейсового автобуса Yutong в Кромском районе Орловской области являются гражданами Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие — это граждане Украины», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате инцидента 26 человек получили травмы.

«Всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице», — уточнили в Кромской центральной районной больнице.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

30 апреля рейсовый автобус Yutong и КамАЗ столкнулись на автодороге М-2 Крым в Кромском районе Орловской области.