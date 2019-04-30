Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Орлом возросло до 21

Число пострадавших в результате столкновения автобуса Yutong и грузовика КамАЗ в Кромском районе Орловской области увеличилось до 21.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«В настоящий момент за медицинской помощью обратились 21 человек. У многих ушибы и порезы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 11 пострадавших. Инцидент произошёл на 423-м км автодороги М-2 Крым. Как отмечалось, транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.