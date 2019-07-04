В Анкаре рассказали, когда может состояться саммит России, Турции и Ирана по САР

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Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в САР может состояться в середине августа.
В Анкаре рассказали, когда может состояться саммит России, Турции и Ирана по САР
  • © Craig Lovell
  • globallookpress.com

«В середине августа в Турции планируется трёхсторонний саммит в формате Астаны с участием России и Ирана», — цитирует его РИА Новости.

По словам Калына, в ходе встречи стороны обсудят в том числе и ситуацию с переходным политическим процессом в Сирии, а также возвращение беженцев.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в ближневосточном государстве и обсудили формирование там конституционного комитета.

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