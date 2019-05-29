В ЕС призвали Сирию и гаранты «Астаны» защитить население в Идлибе

Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе. Об этом заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

По данным Евросоюза, в результате обострения военных действий в Идлибе и Хаме за последний месяц погибли около 160 гражданских лиц, более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты «Астаны» немедленно выполнят свои обязательства и обеспечат немедленную защиту гражданских лиц», — говорится в совместном заявлении представителей ЕС на сайте Европейской службы внешних связей.

В альянсе напомнили о необходимости соблюдения всеми сторонами международного гуманитарного права и обязанности беспрепятственно пропускать гуманитарную помощь для нуждающихся жителей.

Кроме того, в ЕС заявили о недопустимости военного решения конфликта в Сирии и подтвердили намерение содействовать политическому урегулированию кризиса.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что при обстреле боевиков Скальбии погибли пять мирных жителей.