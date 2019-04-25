В МИД России оценили переговоры по Сирии в Нур-Султане

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в стране и обсудили формирование конституционного комитета.

«Прежде всего, рассмотрение ситуации, которая в настоящее время сложилась в Сирии, вопросы формирования и запуска конституционного комитета, которому мы уделяем первостепенное, приоритетное внимание, вопросы возвращения беженцев в Сирию, а также постконфликтное восстановление страны и оказание помощи сирийскому народу в реконструкции страны», — приводит РИА Новости слова Лаврентьева.

Он отметил, что формирование конституционного комитета Сирии выходит на финальную стадию.

Лаврентьев добавил, что вопрос борьбы с террористами в Сирии не снят с повестки дня, все страны-гаранты, участвующие в переговорах в астанинском формате, настроены продолжать с ними борьбу.

По его словам, точечные авиаудары по террористам в сирийском Идлибе будут продолжены.

Ранее сообщалось, что делегации России, Ирана и Турции проводят трёхсторонние переговоры в рамках формата по урегулированию ситуации в Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.