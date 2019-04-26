Лаврентьев рассказал, почему России важно возвращение Сирии в ЛАГ

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью RT рассказал, почему Москва заинтересована в возвращении САР в состав Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Мы считаем, что от той политики изоляции страны (Сирии. — RT) никто не выигрывает. Не выигрывает, конечно, Дамаск, зажатый со всех сторон, не выигрывает и арабское сообщество, потому что Сирия была у истоков основания ЛАГ. Такое крупное государство, которое обладает значительным политическим весом... Не учитывать интересы этого государства, не принимать во внимание, конечно же, неправильно, это не отвечает интересам Лиги арабских государств », — пояснил он.

По словам Лаврентьева, в настоящее время работа ЛАГ «пробуксовывает» из-за того, что в организации «имеется раскол», высказываются разные мнения, в частности по вопросу восстановления членства в ней Сирии.

«Мы считаем, что присутствие Сирии в Лиге арабских государств помогло бы наладить контакт (между странами региона. — RT) и вернуть её в лоно арабской семьи», — заключил он.

Ранее Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в Сирии и обсудили формирование конституционного комитета.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что препятствует возвращению Сирии в состав Лиги арабских государств.