Лаврентьев рассказал, почему России важно возвращение Сирии в ЛАГ

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью RT рассказал, почему Москва заинтересована в возвращении САР в состав Лиги арабских государств (ЛАГ).
Лаврентьев рассказал, почему России важно возвращение Сирии в ЛАГ
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Мы считаем, что от той политики изоляции страны (Сирии. — RT) никто не выигрывает. Не выигрывает, конечно, Дамаск, зажатый со всех сторон, не выигрывает и арабское сообщество, потому что Сирия была у истоков основания ЛАГ. Такое крупное государство, которое обладает значительным политическим весом... Не учитывать интересы этого государства, не принимать во внимание, конечно же, неправильно, это не отвечает интересам Лиги арабских государств », — пояснил он.

По словам Лаврентьева, в настоящее время работа ЛАГ «пробуксовывает» из-за того, что в организации «имеется раскол», высказываются разные мнения, в частности по вопросу восстановления членства в ней Сирии.

«Мы считаем, что присутствие Сирии в Лиге арабских государств помогло бы наладить контакт (между странами региона. — RT) и вернуть её в лоно арабской семьи», — заключил он.

Ранее Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в Сирии и обсудили формирование конституционного комитета.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что препятствует возвращению Сирии в состав Лиги арабских государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить