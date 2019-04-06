Генсек ЛАГ: суверенитет Сирии серьёзно подорван

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Генеральный секретарь‎ Лиги арабских государств ‎Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирии был серьёзно подорван за годы войны.
Генсек ЛАГ: суверенитет Сирии серьёзно подорван
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«К великому сожалению, и мне больно это говорить, суверенитет Сирии серьёзно подорван. Он жёстко был подорван за прошлые годы, и в этом вина многих», — заявил генсек в эфире телеканала Sky News Arabia.

Также он напомнил об ответственности иностранных государств за происходящее в Сирии.

«Мы не можем спросить только о том, где реакция ЛАГ касательно ежедневных нарушений со стороны Израиля. У нас есть свои позиции, однако нарушение — это сложный вопрос... там находятся российские, американские, британские, французские войска, иранские группировки и турецкие войска», — сказал генсек ЛАГ.

Он отметил, что «в Сирии огромная трагедия, и это беспокоит всех».

Ранее сообщалось, что Россия и Турция условились ускорить формирование конституционного комитета Сирии.

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