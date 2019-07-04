В Турции заявили, что ситуация с С-400 стала спокойней после G20
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- РИА Новости
«Сделка по С-400 закончена, речь идет о процессе поставок. С-400 мы покупаем. После последних заявлений разноголосица на счёт С-400 начала спадать. Могу сказать, что сейчас процесс идет в более спокойном русле», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.
На полях саммита G20 в Японии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.