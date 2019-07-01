Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 в течение 10 дней
Об этом сообщает NTV.
Как указывает телеканал, соответствующее заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.