Путин: Россия заинтересована в восстановлении отношений с ЕС

Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Евросоюзом и готова к конструктивному диалогу со всеми политическими силами, получившими поддержку европейцев, заявил лидер страны Владимир Путин.

«Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между Россией и Евросоюзом, в сохранении мира, соблюдении безопасности и стабильности на нашей общем континенте», — приводит РИА Новости заявление Путина в интервью газете Corriere della Sera.

Ранее комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что Евросоюз готов возобновить торговлю с Россией при условии полного выполнения Минских соглашений.

27 июня Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении Москвы до 31 января 2020 года.

Кроме того, было также принято решение продлить до 23 июня 2020 года пакет антироссийских санкций в связи с присоединением к России Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.