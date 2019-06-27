В МИД России назвали неконструктивными играми продление санкций ЕС
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«Мы санкции не инициировали, это какие-то неконструктивные игры Совета ЕС — в общем, это их дело», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно высказывалась о незаконности ограничительных мер ЕС.
Ранее стало известно, что Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года.
20 июня ЕС продлил санкции против России, введённые в связи с присоединением Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.