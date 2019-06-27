В МИД России назвали неконструктивными играми продление санкций ЕС

Россия считает незаконными антироссийские экономические санкции Европейского союза, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Артём Кожин.

«Мы санкции не инициировали, это какие-то неконструктивные игры Совета ЕС — в общем, это их дело», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно высказывалась о незаконности ограничительных мер ЕС.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года.

20 июня ЕС продлил санкции против России, введённые в связи с присоединением Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.