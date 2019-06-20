ЕС продлил санкции против России по Крыму

Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Как отмечается, ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемое продление санкций комедией абсурда.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение не повлияет на развитие экономики полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.