ЕС продлил санкции против России по Крыму
- РИА Новости
Как отмечается, ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемое продление санкций комедией абсурда.
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение не повлияет на развитие экономики полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.