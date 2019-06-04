В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.

Он подчеркнул, что регион продолжает развиваться независимо от давления Запада.

«Мы в таком режиме начали жить изначально... С каждым годом Крым становится всё более самодостаточным субъектом, поэтому не нуждается ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран», — цитирует Полонского РИА Новости.

По его словам, рано или поздно ЕС убедится в безрезультативности ограничительных мер против России и объективно оценит свой ущерб от антироссийских санкций.

«Рано или поздно настанет время, когда объём ущерба от санкций в тех странах, которые их вводят, превысит те политические бонусы и дивиденды, которые они пытаются извлекать», — подчеркнул вице-премьер Крыма.

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе передавал, что ЕС планирует продлить на год санкции по Крыму и Севастополю.