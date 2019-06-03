СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю

Евросоюз намерен вновь продлить на год санкции по Крыму и Севастополю, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

«Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И поскольку ситуация остаётся неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены ещё на год, как это делалось ранее», — сказал источник.

Он подчеркнул, что это не связано с чёрным списком России для представителей Евросоюза.

Санкции, введённые ЕС, подразумевали ограничения на импорт продукции из Крыма и Севастополя в страны Евросоюза, на инвестиции в регион, туристические услуги, экспорт определённых товаров и технологий в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также в сферах нефти, газа и минеральных ресурсов.

В последний раз решение о продлении мер было принято 18 июня 2018 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.