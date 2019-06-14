Аксёнов прокомментировал планы ЕС продлить санкции против Крыма
- РИА Новости
«Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно», — отметил Аксёнов.
По его словам, ситуация на полуострове стабилизировалась. Он отметил, что оценивает санкции как «упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред».
«Пусть принимают (решение о продлении санкций. — RT), мы не отвлекаемся», — заявил глава Крыма.
Ранее источник РИА Новости в структурах ЕС заявил, что подготовительный комитет постпредов стран — членов Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.