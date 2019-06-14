Аксёнов прокомментировал планы ЕС продлить санкции против Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что планы Евросоюза о продлении санкций в отношении российского полуострова являются «комедией абсурда», сообщает РИА Новости.
Аксёнов прокомментировал планы ЕС продлить санкции против Крыма
  • РИА Новости

«Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно», — отметил Аксёнов. 

По его словам, ситуация на полуострове стабилизировалась. Он отметил, что оценивает санкции как «упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред».

«Пусть принимают (решение о продлении санкций. — RT), мы не отвлекаемся», — заявил глава Крыма.

Ранее источник РИА Новости в структурах ЕС заявил, что подготовительный комитет постпредов стран — членов Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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