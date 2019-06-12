Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму

Короткая ссылка
Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю.
Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.

Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.

Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить