Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму

Подготовительный комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал решение о продлении пакета санкций по Крыму и Севастополю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.

Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.

Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе.