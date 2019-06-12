Источник: постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.
«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю», — заявил он.
Источник отметил, что в повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия.
Отмечается, что решение направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в городе.