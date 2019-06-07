Глава Севастополя прокомментировал возможное продление санкций ЕС

Возможное продление санкций не влияет на тот поступательный тренд, который уже существует в Севастополе. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Мы фиксируем хорошие показатели роста, экономика за пять лет выросла в Севастополе на 80%, и только за последний, 2018 год — на 20%», — сказал он.

По словам Овсянникова, инвестиции в основной капитал за пять лет выросли в 10 раз.

«У нас растёт доля внебюджетных инвестиций с учётом того, что идёт огромная программа бюджетных инвестиций в строительство новых социальных объектов, дорог, инфраструктуры. Поэтому этот тренд существует, мы видим рост туристического потока, мы видим рост показателей по итогам пяти месяцев этого года и в промышленности, и в сельском хозяйстве, поэтому ответ на вопрос о санкциях может быть только таким», — подчеркнул губернатор.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю.