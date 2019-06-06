Лавров объяснил введение санкций против России

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК назвал причины введения санкция в отношении России. Он отметил, что ограничительные меры, в частности, применяются для того, чтобы наказать страну за её независимую внешнюю политику.

«Главное, ради чего принимаются санкции, — во-первых, наказать Россию за независимую внешнюю политику. Как не раз говорил президент России Владимир Путин, в американском правящем классе пришло понимание того, что в 90-е гг. — это была аномалия, а традиции российской цивилизации, истории, самодостаточности, многонациональности и многоукладности российской жизни всё-таки возобладали», — заявил Лавров.

Он отметил, что этого до сих пор не понимают некоторые американские политики, «в том числе и те, кто буквально держат президента США Дональда Трампа за руки, не позволяя ему реализовать свои предвыборные обещания о нормализации и улучшении отношений» с Россией.

Лавров добавил, что вторая причина введения ограничительных мер — недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления.

«Третья, более глобальная причина — это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что это понимание выражается в стремлении затормозить данные процессы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов.