Песков оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов

Санкции Запада против России оказывают определённое влияние на разных зарубежных инвесторов, которые потенциально могли бы вкладываться в Россию, но другие, напротив, попытаются воспользоваться чужой нерешительностью и занять позицию на российских рынках.

Об этом в интервью программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, западные санкции могут иметь влияние на бизнесменов, которые потенциально могли бы открывать в России свои предприятия.

«Да, некоторые из них склонны проявлять в этом больше осторожности. И в их случае можно говорить о негативном влиянии санкций. Но нельзя утверждать, что все непременно будут руководствоваться существующими санкциями. Некоторые, напротив, попытаются, пользуясь чужой нерешительностью, получить выгодную позицию на открывающихся здесь рынках», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что «кто-то ждёт, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы».

Комментируя возможность влияния санкций в отношении «Северного потока — 2», Песков указал на международный характер этого проекта.

«Он реализуется в интересах как поставщиков природного газа, так и его получателей. Речь идёт о проекте, который внесёт очень большой вклад в укрепление энергобезопасности Европы», — сказал он.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что американская сторона собирается ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

При этом в парламенте Австрии выступили против антироссийских санкций, президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что антироссийские санкции «причиняют вред всем».