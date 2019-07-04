В посольстве России удивились призыву Британии открыть доступ в Крым

В Посольстве России в Лондоне прокомментировали требование Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.

Как уточнили в российском посольстве, британская делегация обратилась к Москве с соответствующим призывом в ходе сессии Совета по правам человека ООН.

«Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны. В этой связи указанный призыв Форин Офиса вызывает недоумение», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте дипмиссии.

Российские дипломаты расценили такое требование как попытку Британии «недобросовестно» использовать проблематику прав человека.

В мае представитель делегации США Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

В апреле газета «Известия» сообщала, что в Ялтинском форуме в Крыму 18-20 апреля приняли участие представители 89 стран.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.