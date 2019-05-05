Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Как уточняет РИА Новости, в состав делегации, состоящей из общественных деятелей, входит около 20 человек, в том числе представители Британии, Швеции и Израиля.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так... Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — пояснил Макинтаер.

Ранее Макинтаер заявил, что информация, которую американцы получают о Крыме из прессы не отражает реального положения дел.

В апреле газета «Известия» сообщала, что в Ялтинском форуме в Крыму приняли участие представители 89 стран.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.