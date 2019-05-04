В делегации США заявили, что «влюбились в Крым»

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Члены американской делегации, посетившей Крым, заявили, что «влюбились» в полуостров. Об этом рассказал член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.
В делегации США заявили, что «влюбились в Крым»
  • РИА Новости

«Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели», — приводит его слова РИА Новости.

Также он рассказал, что члены делегации удивлены «довольно радикальной» политикой США по отношению к Крыму. 

«Я не вижу причин, почему моё правительство не может стать хорошим другом Крыма и России», — подчеркнул Макинтаер.

Он считает, что санкции и военные провокации Соединённых Штатов против Крыма являются «безответственными и не имеют смысла».

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Ялтинском форуме в Крыму приняли участие представители 89 стран.

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