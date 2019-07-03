МИД России: Запад подталкивает Киев к продолжению политики Порошенко

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В Министерстве иностранных дел России отметили, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран — импортёров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортёров для нужд ВСУ означают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики прежнего украинского президента Петра Порошенко.
МИД России: Запад подталкивает Киев к продолжению политики Порошенко
  • РИА Новости

«К сожалению, вновь приходится констатировать, что западные партнёры Украины вместо того, чтобы одёрнуть и побудить её к реализации достигнутых в Минске договорённостей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима П. Порошенко, не скрывавшего планов силой решить «проблему Донбасса», — говорится в заявлении на сайте российского МИД.

В заявлении отмечается, что в Москве позитивно восприняли завершившееся разведение сил и средств сторон в Станице Луганской и ожидают подобного в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».

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