Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Британский премьер Тереза Мэй выразила соболезнования семьям 14 моряков-подводников, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«Я уверена, что вся палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский аппарат, в котором люди погибли под водой. Я уверена, что мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу», — сказала она.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где провёл совещание по установлению причин ЧП.

Глава Минобороны рассказал о героических действиях погибших подводников.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание.

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.