Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников
- Reuters
«Я уверена, что вся палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский аппарат, в котором люди погибли под водой. Я уверена, что мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу», — сказала она.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где провёл совещание по установлению причин ЧП.
Глава Минобороны рассказал о героических действиях погибших подводников.
1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание.
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.