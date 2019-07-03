Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

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Британский премьер Тереза Мэй выразила соболезнования семьям 14 моряков-подводников, погибших в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников
  • Reuters

«Я уверена, что вся палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский аппарат, в котором люди погибли под водой. Я уверена, что мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу», — сказала она.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где провёл совещание по установлению причин ЧП. 

Глава Минобороны рассказал о героических действиях погибших подводников.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание.

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.

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