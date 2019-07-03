Посольство США выразило соболезнования семьям погибших подводников

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Посольство США в России выразило соболезнования семьям моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Посольство США выразило соболезнования семьям погибших подводников
  • Reuters

«Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск

Там он провёл совещание по установлению причин ЧП. Глава МО рассказал о героических действиях погибших подводников.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар, в результате которого погибли 14 моряков. СК проводит проверку.

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