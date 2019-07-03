В МИД Ирана выразили соболезнования семьям погибших российских моряков
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление официального представителя ведомства Аббаса Мусави было опубликовано в Telegram-канале министерства.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков.
Вместе с тем в Минобороны России отметили самоотверженность команды. По данным ведомства, очаг возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате был ликвидирован только благодаря самоотверженным действиям экипажа.
1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Следственный комитет России начал проверку по данному факту.