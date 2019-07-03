Россия и Швейцария договорились увеличить число полётов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полёты между двумя странами. Соответствующее решение было принято на авиационных консультациях в Москве, сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Достигнуты договорённости по двустороннему увеличению коммерческих прав на совершение полётов. С 14 до 21 полёта в неделю на линии Москва — Женева в интересах «Аэрофлота», плюс дополнительно семь рейсов для второго назначенного перевозчика», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, откроется новое направление из Жуковского с частотой полётов до семи рейсов в неделю.

Как отмечает агентство, в настоящее время полёты между Москвой и Женевой совершают только по одному назначенному перевозчику с каждой стороны: «Аэрофлот» и Swiss Air.

Ранее в российском посольстве в Чехии выразили надежду на скорое разрешение ситуации с авиасообщением.

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» с 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.