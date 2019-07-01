СМИ: Полиция Гонконга применила газ для разгона участников беспорядков

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников беспорядков, которые ворвались в здание парламента. Об этом сообщает South China Morning Post.

#LIVE: #HongKong police fire tear gas after protesters throw eggs, bricks and umbrellas at officers https://t.co/j8V7task2X — SCMP News (@SCMPNews) 1 июля 2019 г.

Ранее толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания. Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

МИД Британии поддержал право жителей Гонконга на протесты, а Евросоюз призвал протестующих проявлять сдержанность.

Беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.