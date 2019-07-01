Посол России отметил «нажим на Сербию» со стороны Запада

Очевиден нажим на Сербию со стороны Запада, который поощряет действия непризнанной республики Косово. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Нажим на Сербию со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косова, тоже очевиден», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, эта тема существует «в рамках предвступительных сербско-еэсовских переговоров» и в ещё более нажимной форме «ставится перед Белградом американцами».

«Запад — и в первую очередь Вашингтон — поощряет только косовских албанцев, поддерживает их военизированные структуры и действия по созданию армии, которые не только не вписываются в правовые решения, но с учётом текущей ситуации являются совершенно очевидным намеренным нагнетанием напряжённости», — добавил он.

В апреле в Сербии отмечали, что никогда не вводили и не будут вводить санкции против России, несмотря на то что на страну «оказывается сильное давление».

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом с целью поиска политического разрешения кризиса.