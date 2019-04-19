В Сербии рассказали о давлении Запада за отказ вводить санкции против России

Глава сербского МИД Ивица Дачич в интервью газете «Известия» заявил, что Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции против России.

«Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление», — заявил Дадич.

При этом он отметил, что «Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дачичем заявил, что, по его мнению, давление на Сербию по вопросу Косова со стороны западных стран продолжится.