В Сербии рассказали о давлении Запада за отказ вводить санкции против России
«Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление», — заявил Дадич.
При этом он отметил, что «Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дачичем заявил, что, по его мнению, давление на Сербию по вопросу Косова со стороны западных стран продолжится.