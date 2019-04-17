Лавров отметил продолжающееся давление на Сербию в вопросе Косова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем заявил, что, по его мнению, давление на Сербию по вопросу Косова со стороны западных стран продолжится.

«Что касается давления на Сербию, требования признать независимость Косова, это давление продолжится. Прежде всего, со стороны США. Нынешняя администрация одержима стремлением достичь как можно больше внешнеполитических так называемых успехов за максимально коротких период времени до следующих выборов. Мы наблюдаем такие вот активные и импульсивные движения и по Косово, и по Афганистану, по Корейскому полуострову и на других направлениях», — сказал Лавров.

Он добавил, что, к сожалению, западные коллеги в настоящее время «в принципе считают себя вершителями судеб мира».

«Вот эти вот колониальные аспекты в менталитете, они как-то стали проявляться. Говорят об исключительности, говорят о том, что западная группа стран имеет право определять, кто прав, кто виноват. Всё меньше говорят о международном праве, всё больше говорят о правилах, которые они сами изобрели и которые должны быть приняты всеми остальными государствами и в обход Совета Безопасности ООН и, в общем-то, при игнорировании самой ООН», — добавил Лавров.

Он также призвал США и ЕС заставить Косово прекратить провокации против Сербии.

«Мы призываем Вашингтон и Брюссель повлиять на Приштину, осознать свою ответственность за выполнение решений СБ ООН, в подготовке которых Запад, включая США и Европу, принимал непосредственное участие, и заставить косовских албанцев прекратить провокационный и конфронтационный курс», — отметил глава МИД России.

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами. Вучич также добавил, что ответ Сербии на этот закон будет «серьёзным и жёстким».