Столтенберг выступил за возобновление диалога Приштины и Белграда

Короткая ссылка
НАТО выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом для поиска политического разрешения кризиса. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг выступил за возобновление диалога Приштины и Белграда

    «Мы понимаем, что есть также необходимость политического решения. И мы поддерживаем, чтобы диалог между Приштиной и Белградом опять продвинулся вперёд, чтобы он возобновился», — цитирует генсека РИА Новости.

    Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что миссия KFOR под эгидой НАТО способствует стабильности и миру в непризнанной республике, а также защищает представителей всех национальных сообществ, включая сербов.

    Ранее президент непризнанного государства Хашим Тачи заявил, что Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить