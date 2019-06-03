Столтенберг выступил за возобновление диалога Приштины и Белграда

НАТО выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом для поиска политического разрешения кризиса. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы понимаем, что есть также необходимость политического решения. И мы поддерживаем, чтобы диалог между Приштиной и Белградом опять продвинулся вперёд, чтобы он возобновился», — цитирует генсека РИА Новости.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что миссия KFOR под эгидой НАТО способствует стабильности и миру в непризнанной республике, а также защищает представителей всех национальных сообществ, включая сербов.

Ранее президент непризнанного государства Хашим Тачи заявил, что Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.