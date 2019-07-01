Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косове

Россия обеспокоена попытками подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН (МООНК) в непризнанной республике Косово, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, ситуация в регионе должна регулярно обсуждаться на Совбезе ООН.

«Здесь у нас позиция чёткая — МООНК необходима на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косове», — цитирует посла РИА Новости.

Кроме того, Боцан-Харченко он отметил, что Россия выступает за переговорное решение вопроса Косова на основе договорённостей между Белградом и Приштиной.

«Мы выступаем за переговорное решение вопроса — на основе договорённостей между Белградом и Приштиной. Если оно будет, его должно подтвердить или одобрить мировое сообщество в лице Совета Безопасности ООН», — пояснил он.

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как сообщили в Сербии, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что полиция Косова действовала из провокационных побуждений из-за выборов, где победили сербские представители.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН, пострадавшего 28 мая в результате действий косовских силовиков.