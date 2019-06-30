В Госдуме прокомментировали появление эсминца ВМС США в Чёрном море

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT появление эсминца ВМС США Carney в акватории Чёрного моря.

«Соединённые Штаты не хотят, чтобы Россия думала, что они потеряли контроль над Чёрным морем после того, как из-за потери Крымского полуострова ослабло их влияние. США рассчитывали построить там свою базу, как известно. Теперь же они должны базироваться в украинских портах и периодически напоминать о том, что они присутствуют в данной акватории», — сказал он.

По словам депутата, никакой реальной угрозы действия Соединённых Штатов для России не представляют.

«Тем не менее, наши вооружённые силы сейчас имеют возможность потренироваться, понять, каким образом американцы могут осуществлять своё военное присутствие. Видимо, в политическом смысле США считают важным такого рода действия», — заключил Морозов.

Американский миноносец зашёл в Чёрное море в 19:20 29 июня.

Силы Черноморского флота России следят за американским эсминцем. Наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль «Сметливый».