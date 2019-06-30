Силы ЧФ России следят за эсминцем США в Чёрном море

Силы Черноморского флота России следят за американским эсминцем Carney сразу после его входа в акваторию Чёрного моря. Наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль «Сметливый».

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Carney сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

Американский миноносец зашёл в море в 19:20 29 июня, отметили там. Время его пребывания в Чёрном море не должно превысить 21 сутки, уточнили в центре, сославшись на положения международной конвенции Монтрё.

Ранее эсминец ВМС США Carney вошёл в акваторию Чёрного моря.