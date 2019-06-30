Силы ЧФ России следят за эсминцем США в Чёрном море
- РИА Новости
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Carney сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.
Американский миноносец зашёл в море в 19:20 29 июня, отметили там. Время его пребывания в Чёрном море не должно превысить 21 сутки, уточнили в центре, сославшись на положения международной конвенции Монтрё.
Ранее эсминец ВМС США Carney вошёл в акваторию Чёрного моря.