СМИ: Эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море

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Эсминец ВМС США Carney вошёл в акваторию Чёрного моря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

По данным агентства, эсминец, имеющий на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, должен прибыть в порт Одессы в воскресенье, 30 июня, для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

15 апреля сообщалось, что силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который вошёл в акваторию Чёрного моря.

Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля.

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