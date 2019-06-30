СМИ: Эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море
По данным агентства, эсминец, имеющий на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, должен прибыть в порт Одессы в воскресенье, 30 июня, для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019.
15 апреля сообщалось, что силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который вошёл в акваторию Чёрного моря.
Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля.