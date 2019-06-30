Песков рассказал об использовании Путиным иностранных языков

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Президент России Владимир Путин часто использует английский и немецкий языки для общения во время двусторонних переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал об использовании Путиным иностранных языков
  • Reuters

«Да, использует (иностранные языки. — RT) весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит Интерфакс.

Ранее Песков рассказал подробности переговоров Путина и американского президента Дональда Трампа.

Переговоры президентов России и США в Осаке продлились примерно 1,5 часа.

Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую.

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