Песков рассказал об использовании Путиным иностранных языков

Президент России Владимир Путин часто использует английский и немецкий языки для общения во время двусторонних переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, использует (иностранные языки. — RT) весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит Интерфакс.

Ранее Песков рассказал подробности переговоров Путина и американского президента Дональда Трампа.

Переговоры президентов России и США в Осаке продлились примерно 1,5 часа.

Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую.