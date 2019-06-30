Песков рассказал об использовании Путиным иностранных языков
- Reuters
«Да, использует (иностранные языки. — RT) весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит Интерфакс.
Ранее Песков рассказал подробности переговоров Путина и американского президента Дональда Трампа.
Переговоры президентов России и США в Осаке продлились примерно 1,5 часа.
Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую.