В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
  • Reuters

Он отметил, что пока принято только политическое решение, которое требует дальнейшего согласования Минфина.

«Мы никому ещё ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, погасить задолженность до конца июня невозможно.

«Необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа, эти вещи требуют определённого решения... Возможно, мой департамент будет отрабатывать специальный документ, пройдёт выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей», — уточнил Сторчак.

При этом он допустил, что после согласования всех деталей Россия может осуществить единовременную выплату задолженности.

Ранее замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что долг России перед Советом Европы будет погашен до ноября 2019 года.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила в полном объёме полномочия России.

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