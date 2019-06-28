В МИД России высказались по поводу взносов в Совет Европы
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- globallookpress.com
«Мы уже заявляли, что как только будут восстановлены права (российской делегации в ПАСЕ. — RT), мы погасим, своевременно это сделаем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.