В МИД России высказались по поводу взносов в Совет Европы

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал ситуацию с российскими взносами в бюджет Совета Европы.
В МИД России высказались по поводу взносов в Совет Европы
  • ©Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Мы уже заявляли, что как только будут восстановлены права (российской делегации в ПАСЕ. — RT), мы погасим, своевременно это сделаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.

В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить