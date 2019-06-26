Толстой рассказал, что Россия потеряла от неучастия в сессиях ПАСЕ

Вице-спикер Государственной думы, руководитель делегации в ПАСЕ Пётр Толстой в беседе с газетой «Известия» рассказал, что Россия потеряла за время отсутствия в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Единственное, но, пожалуй, главное, что потеряла Россия от неучастия в сессиях ПАСЕ, — это возможность высказывать свою позицию, оспаривать принимаемые решения», — пояснил он.

По словам Толстого, за прошедшее время Москву «обвинили во всех смертных грехах», не выслушав при этом её аргументы в свою защиту.

«Именно поэтому мы настаиваем на возвращении к работе в ПАСЕ только при условии полного восстановления наших прав», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.