Ляшко раскритиковал Зеленского из-за ситуации с Россией в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Олег Ляшко призвал проверить правомерность действий президента Украины Владимира Зеленского, который не предупредил украинскую делегацию в ПАСЕ о вероятном восстановлении прав России в ассамблее.

«Владимир, если вы знали о том, что решение принято, почему вы никому об этом не сказали? Почему вы не предупредили украинскую делегацию в ПАСЕ, почему не собрали совещание МИД, спецслужбы?» — заявил депутат в своём видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, из-за бездействия Зеленского Украина не выработала необходимый «план противодействия» в связи с решением ПАСЕ по России.

«То есть если ты, Владимир, знал, что решение принято, и никому об этом не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену», — заключил Ляшко.

Он подчеркнул, что правоохранительным органам Украины следует проверить законность действий Зеленского и дать им правовую оценку.

Ранее Зеленский заявил, что во время своего визита в Европу понял: решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно и его невозможно изменить.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил Зеленского в бездействии в связи с приглашением России на июньскую сессию ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.