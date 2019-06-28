В Раде заявили, что украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают

Первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина заявила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает в ПАСЕ.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь».

По её мнению, решение ПАСЕ — «это дипломатический сигнал для новой украинской власти».

«Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает», — заявила Лёвочкина.

Она отметила, что «попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой» и «приведёт только к ухудшению отношений Украины со странами Европы».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation Newsпрокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

По его словам, в ближайшее время все страны поймут, что Совет Европы не может эффективно работать без России.