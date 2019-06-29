Путин и Абэ обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

«Особое внимание уделили положению дел вокруг Корейского полуострова», — заявил российский президент во время совместного заявления.

В частности, Путин рассказал Абэ об итогах своих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшихся 25 апреля во Владивостоке.

Путин отметил, что достиг с Абэ понимания того, что ядерные и ракетные проблемы полуострова возможно решить только политико-дипломатическим путём при участии всех заинтересованных сторон.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с Путиным в рамках «Большой двадцатки» в Осаке отметил вклад Москвы в продвижение мира на Корейском полуострове.